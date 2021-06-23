Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не приедет на сегодняшний матч сборной своей страны в рамках ЧЕ по футболу

Как передает немецкое агентство dpa, вместо этого у него запланирована поездка в Брюссель. Накануне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил Мюнхену осветить стадион во время матча Венгрии и Германии цветами радуги. Таким образом местные власти собирались выразить протест против нового закона в Венгрии, который ограничивает права ЛГБТ-сообщества. Сама игра начнется в 22.00. Сейчас в Севилье начинается встреча сборных Испании и Словакии. А в Санкт-Петербурге шведы сыграют с поляками.