Подмосковные власти следом за столичными объявили о новых ограничениях из-за роста заражённых коронавирусом

Уже завтра в Московской области приостановят работу зоны питания в торговых центрах, больше 500 человек не смогут собираться на концертах, спортивных и других мероприятиях, если их проводят на открытом воздухе. На закрытых площадках запретят одновременно находиться более полусотне посетителей. В отели на несколько суток смогут заселиться только привитые, недавно переболевшие или люди с отрицательным тестом на ковид. Со следующей недели в Подмосковье закроют детские игровые комнаты и площадки в парках, аттракционы и зоопарки, в рестораны пустят только привитых или переболевших со специальным кодом. Детей и подростков последнее ограничение не затронет.

Власти региона могут запретить не привитым людям пользоваться общественным транспортом с начала июля. На такую меру пойдут если не достигнут ожидаемого эффекта, сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригунова. Масочный режим в регионе пока не отменят.

В Подмосковье сегодня, по данным оперативного штаба, выявили максимум за всё время эпидемии — более 2300 случаев заражения. По сравнению с днём ранее уровень заболеваемости вырос почти на четверть. Всего заразились в области почти 300 тысяч человек.

Ранее власти Подмосковья по примеру Москвы ввели обязательную некоторых категорий работников. Таким образом планируют привить около миллиона человек. Чиновники также объявили сегодня о розыгрыше ещё одной квартиры для привитых от коронавируса.

Редакционный директор журнала Forbes Николай Усков считает введенные московскими властями ограничения малоэффективным средством борьбы с коронавирусом. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы»: «Закрытие ресторанов, кафе, фитнес-залов – это капля в море, стрелять из пушки по воробьям. Потому что основная угроза – это, конечно, передвижение людей в общественном транспорте, очереди в государственных учреждениях. Мне как раз во время ковида надо было поменять права, я стоял три часа в чудовищной очереди в непроветриваемом помещении. Вот это главная угроза. У нас ослаб локдаун, люди перестали все это соблюдать, ходят без масок в магазинах, надевают их только на кассе». По мнению Ускова, власти долгое время поддерживали в людях фобии и веру в конспирологические теории, поэтому теперь граждане не считают вакцину от Covid-19 безопасной.