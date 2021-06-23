Ужесточение ограничений в Подмосковье, по словам властей, не распространяется на несовершеннолетних

В частности, подросткам не потребуется предъявлять код для посещения заведений общепита, заверили в министерстве здравоохранения области. Сегодня власти региона объявили о новых мерах по борьбе с коронавирусом. В областном минздраве предупредили, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации запретят пользоваться общественным транспортом жителям региона, кто не привился от инфекции. Исключение сделают для тех, кто переболел за последние полгода.