Власти Подмосковья намерены разыграть еще одну квартиру, чтобы простимулировать вакцинацию в регионе

Еще одну подобную акцию планируют через месяц. В это воскресенье должен состояться первый розыгрыш. В нем могут участвовать те, кто сделал прививку от коронавируса с 15 июня до 25 июня. Победитель получит трехкомнатную квартиру в Серпухове. В Москве для стимулирования вакцинации каждую неделю до середины июля разыгрывают по пять автомобилей. Первые имена счастливчиков должны назвать уже сегодня в эфире телеканала «Москва 24».
2021-06-23T18:31:14+03:00
2021-06-23T18:31:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 23 июня 2021
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