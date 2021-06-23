Власти Подмосковья намерены разыграть еще одну квартиру, чтобы простимулировать вакцинацию в регионе

Еще одну подобную акцию планируют через месяц. В это воскресенье должен состояться первый розыгрыш. В нем могут участвовать те, кто сделал прививку от коронавируса с 15 июня до 25 июня. Победитель получит трехкомнатную квартиру в Серпухове. В Москве для стимулирования вакцинации каждую неделю до середины июля разыгрывают по пять автомобилей. Первые имена счастливчиков должны назвать уже сегодня в эфире телеканала «Москва 24».