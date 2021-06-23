Сегодняшний день в столице стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений

При этом в Гидрометцентре уверены, что в ближайшие дни станет еще жарче.

В Москве столбики термометров сегодня поднимались выше 34 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра. Последний раз такие показатели фиксировали более 70 лет назад.

Аномальная жара наблюдается и в Северной столице. Там зарегистрирован уже пятый подряд температурный рекорд. Сегодня термометры пересекли отметку 35 градусов. В прошлый раз так жарко в городе на Неве было в 1917 году, отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Непривычный зной накрыл также Ставрополье и Калининград, где температура максимально приблизилась к отметке в 40 градусов.

Из-за жары Роспотребнадзор рекомендовал работодателям сократить рабочий день тех, кто находится в офисе, рассказал ведущий эксперт ведомства Михаил Лебедев. В ведомстве также отмечают, что если в помещении температура выше 30,5 градусов, то рабочий день должен быть сокращен на четыре часа.

Те, кто в такую жару решит позагорать, должны быть осторожны, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Такая погода в европейской части России связана с субтропическим антициклоном, из-за которого температура может вырасти еще. В столице самым тяжелым, по прогнозам синоптиков, станет завтрашний день.

МЧС призывает граждан уделять особое внимание соблюдению питьевого режима, даже если человек не испытывает жажду. Кроме того Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам отказаться от поездок по городу при проявлении малейших признаков утомления или плохого самочувствия.

В Гидрометцентре отметили, что в пятницу в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди.