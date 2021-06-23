СМИ: Талибы расширяют зону влияния в Афганистане по мере того, как США выводят свой воинский контингент из этой страны

Талибы (деятельность движения запрещена в РФ) активно расширяют зону своего влияния в Афганистане по мере того, как США выводят свой воинский контингент из этой страны, отмечают западные наблюдатели. С подробностями, по материалам зарубежных изданий — Ринат Валиулин.

Как передает корреспондент турецкого информагентства Анадолу, только за последние два месяца под контроль Талибана перешли 30 районов страны. По данным ООН, движение контролирует от 50 до 70 процентов территории Афганистана. Газета Нью-Йорк Пост пишет, что талибы разворачивают наступление по нескольким направлениям на севере страны, переместившись туда из южных регионов, провинций Гильменд и Кандагар, где они и так имеют достаточное влияние и поддерживаются местным населением.Перемещение, сопровождаемое захватом населенных пунктов и КПП правительственных войск началось после того, как Байден в апреле объявил о продолжении вывода американских солдат и техники из этой исламской республики. Пока выведена половина контингента; сроки полного выхода из Афганистана уже, по крайней мере, дважды продлевались, теперь это — знаковая дата, 11 сентября. Помимо жестких атак на неподконтрольные им населенные пункты, талибы практикуют подкуп солдат правительственной армии, убеждая их разойтись по домам, сообщает Ассошиейтед пресс. — Высокопоставленный офицер афганской полиции сказал корреспонденту агентства, что большинство служащих внутренних войск никак не улучшили свое незавидное материальное положение за последние 20 лет военного присутствия США, оставивших здесь триллионы долларов. Многие наблюдатели, пишет Нью-Йорк Пост, опасаются, что с уходом американцев и НАТО талибы подчинят себе весь Афганистан, что неминуемо приведет страну к усилению позиций и влияния Аль Каиды (деятельность организации запрещена в РФ).

Как заявили в Белом доме, главной темой переговоров станет вопрос о том, как США планируют поддерживать официальный Кабул после того, как американские войска полностью покинут афганскую территорию, и как будет осуществляться их дипломатическая, гуманитарная и экономическая помощь.