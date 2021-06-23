Более 21 миллиарда рублей выделили власти на проведения выборов в Госдуму в сентябре

На них будут внимательно следить за иноагентами и экстремистами.

16 миллиардов рублей уйдет непосредственно на организацию выборов по всей стране, еще около 5 миллиардов, то есть почти четверть из всех выделенных денег, потратят на обеспечение мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В ЦИКе отмечают, что еще никогда не получали такую сумму из бюджета. В рамках подготовки к голосованиб правительство начало раздавать поручения. Так, например, налоговые службы должны сообщать о наличии у кандидатов счетов или вкладов за рубежом, МИД – об иностранном гражданстве. Кроме того, кабмин просит Минюст в ходе выборов предоставлять сведения об иностранных агентах, а также о гражданах, причастных к признанным экстремистскими организациям. «Усилить надзор в сфере борьбы с экстремизмом» поручено также генпрокуратуре. Роскомнадзор в свою очередь будет следить за незаконной агитацией, в том числе в интернете. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 17 по 19 сентября. Против этого выступает оппозиция, опасаясь фальсификаций. Сегодня глава ЦИКа Элла Памфилова рассказала о попытке неких агитаторов дискредитировать многодневное голосование и убедить членов избирательных комиссий выступить против такого формата выборов. Но, по словам Памфиловой, эта попытка провалилась.

Ранее был принят закон, запрещающий причастным к деятельности экстремистских организаций участвовать в выборах. Экстремистскими суд признал ФБК и штабы Алексея Навального. Его проект «Умное голосование» в свою очередь могут признать незаконной агитацией. Также ФБК признан иностранным агентом.