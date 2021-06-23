Родственники погибших в катастрофе военного самолета ТУ-154 в Сочи обратились в ЕСПЧ

Семьи надеются на справедливое разбирательство в Европейском суде по правам человека, в России добиться этого не удалось. На родине судебные процессы шли три года. Родные и близкие погибших подавали иски к министерству обороны и страховым компаниям, пытаясь получить компенсации, но постоянно следовали отказы. Обращение в ЕСПЧ человека поступило от 70 родственников жертв крушения военного самолета. По словам адвоката, представляющего семьи, родные погибших больше всего расстроены тем, что причины гибели их близких до сих пор не установлены, а виновные в случившемся не наказаны. Более того, закрыто уголовное дело, в рамках которого изучали обстоятельства крушения самолета.

В декабре 2016 года ТУ-154 летел в Сирию, где шли боевые действия. Самолет упал в море под Сочи вскоре после вылета из Адлера. Погибли все, кто был на борту: военные, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова, летевшие на выступление перед служащими в Сирии, руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Министерство обороны 4 года назад назвало причиной авиакатастрофы ошибку командира воздушного судна.