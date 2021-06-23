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18:18, 23 июня 2021

Власти Бурятии ввели строгие коронавирусные ограничения с 27 июня по 11 июля

В их числе нерабочие дни и ограничение допуска в места отдыха на Байкале. Ранее глава региона Алексей Цыденов обратился к жителям Бурятии и предупредил о возможном локдауне, если меры по борьбе с коронавирусом не будут соблюдаться: «Ковид растет и касается всех, болеют все. И только сообща мы можем с ним бороться и остановить его распространение. Больницы заняты все. Мы разворачиваем дополнительные места, как это было осенью прошлого года. Мы вновь запускаем ковидные такси. Мы принимаем дополнительные меры к тому, чтобы бороться с распространением ковида и лечить тех, кто заболел. Но если не будут соблюдаться меры безопасности, то мы ковид не остановим. Я прошу всех отнестись к этому максимально ответственно. Потому что, если будет дальше рост, мы вынуждены будем вновь вводить закрытие организаций и предприятий торговли, общепита. Полное закрытие – это то, что не хотелось бы допускать».
Алексей Цыденов напомнил, что легкое отношение к коронавирусу является одной из причин распространения инфекции.

Среди заболевших выявляется все больше пациентов с индийским штаммом, — сообщила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова. Голикова попросила россиян максимально соблюдать антиковидные ограничения и прививаться. По ее данным, первый компонент вакцины получили более 20 миллионов россиян. Полностью привиты свыше 16 миллионов.

Москвичи стали активнее записываться на вакцинацию, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Кремле сегодня заявили, что дефицита вакцины в России не будет.

Между тем, Рамзан Кадыров пожаловался президенту на нехватку вакцины в Чечне. При этом, по словам Кадырова, в республике достаточный запас лекарств и средств индивидуальной защиты, а также коек в медицинских учреждениях. В свою очередь, Путин отметил заслуги Кадырова в развитии экономики республики и обустройстве Грозного и посоветовал снова принять участие в выборах главы Чечни.

Эксперты ВОЗ обнаружили нарушения при производстве вакцины «Спутник V» на предприятии «Фармстандарт» в Уфе. Соответствующий доклад Всемирная организация здравоохранения опубликовала на официальном сайте в среду. Из него следует, что предварительные результаты инспекции касаются той партии российской вакцины от коронавируса, которая была произведена «Фармстандартом» в Уфе. В частности отмечается, что эксперты ВОЗ озабочены «целостностью данных и результатов тестов микробиологического и экологического при производстве». Также претензии имеются к проверке качества, стерильности фильтрации и мерам по снижению риска заражения, в частности вопросы возникли к операторам, которые не использовали средства индивидуальной защиты, и полноте прослеживаемости и идентификации партий вакцины и лекарственных субстанций ее компонентов. Собранная информация передана в российские регулирующие органы и сам «Фармстандарт». Отметим, инспекция проводилась в период с 31-го мая по 4-е июня на 4-х фармацевтических предприятиях, выпускающих «Спутник V». Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщает, что в настоящее время все недочеты устранены. Риск попадания не соответствующей требованиям партии к конечному потребителю исключен, считают в федеральных министерствах торговли и здравоохранения. Такой же позиции придерживается Росздравнадзор.

Препарат «Спутник V» производится на 7-ми предприятиях, но замечания у ВОЗ возникли только к уфимскому «Фармстандарту».

В Кремле утверждают, что выявленные нарушения уже устранены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Министерстве промышленности и торговли заявили, что специалисты ВОЗ смогут повторно провести проверку. Результаты инспекции не ставят под сомнение качество вакцины Спутник.

Всероссийский выпускной для школьников пройдет в пятницу 25 июня в онлайн-формате, — сообщило министерство просвещения. Трансляция начнется в полдень. Напомним, — ранее власти Москвы отменили общегородской выпускной в парке Горького из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Министерство образования и науки обсудит с Российским союзом ректоров возможность допуска на очные занятия с 1 сентября только вакцинированных студентов, — заявил глава ведомства Валерий Фальков. Ранее Министерство здравоохранения рекомендовало всем студентам сделать прививку до 1-го июля.

Петербург примет оставшиеся матчи Чемпионата Европы, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. Перенос игр даже не обсуждается. Оргкомитет Чемпионата Европы по футболу в обычном режиме готовится к проведению двух оставшихся матчей в Петербурге: одна игра пройдет уже сегодня, вторая – в начале следующего месяца. Журналисты, как пишет издание Znak.com со ссылкой на пресс-секретаря оргкомитета, неправильно интерпретировали информацию от европейской футбольной ассоциации. Там, по информации «Интерфакса», накануне сообщили, что местные власти сами могут решать, отказываться им от проведения матчей или нет. Впрочем, это заявление никак не повлияет на планы проведения оставшихся игр, отметили в оргкомитете. Напомню, ранее администрация Петербурга более чем в два раза сократила число болельщиков в одной из четырех фан-зон, а другую и вовсе закрыла. Также в фан-зонах запретили торговать едой и обязали всех носить маски.

Изначально в Петербурге должны были пройти всего четыре игры Чемпионата Европы, однако футбольная ассоциация предоставила городу возможность принять ещё три матча.


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