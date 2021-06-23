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18:06, 23 июня 2021

Министерство обороны России сегодня обвинило британский эсминец в нарушении границы

По боевому кораблю открыли предупредительный огонь. Британские военные отрицают, что эсминец был обстрелян и утверждают, что он находился в территориальных водах Украины.

Инцидент как называют случившееся в российском военном ведомстве произошёл в районе мыса Фиолент на юго-западном побережье Крыма. Около полудня британский эсминец Defender вошёл на 3 километра в российские территориальные воды, утверждают в министерстве обороны. Его предупредили о том, что применят оружие, на эсминце не отреагировали. Спустя примерно 15 минут после пересечения границы российский сторожевой корабль открыл по эсминцу предупредительную стрельбу. Затем бомбардировщик СУ-34 сбросил четыре осколочно-фугасных бомбы по курсу движения военного корабля. Лишь после этого британский эсминец покинул российские воды, это позиция Минобороны нашей страны.

Военные обвинили экипаж эсминца в грубом нарушении конвенции ООН и призвали Лондон расследовать эти действия. Грубой провокацией назвала их представитель МИДа Мария Захарова. На ковёр в здание на Смоленской площади вызвана посол Великобритании, добавила Захарова.

Министерство обороны Соединённого королевства со своей стороны утверждает, что эсминец проходил через территориальные воды Украины. Военное ведомство отрицает, что в направлении Defender открыли предупредительную стрельбу. Её связывают с артиллерийскими учениями, которые Россия в момент прохода эсминца проводила в Чёрном море. В минобороны также не признают утверждения Москвы о том, что на пути корабля были сброшены бомбы, говорится в сообщении пресс-службы британского военного ведомства. Министр обороны страны Бен Уоллес заверил, что Лондон соблюдает международное морское право и продолжит это делать. Эсминец шёл прямым и признанным в мире маршрутом между Украиной и Грузией, подтвердил представитель британского премьера, напомнив, что Лондон считает что Россия аннексировала Крым в 2014м году.

В свою очередь, пресс-служба министерства обороны Украины сообщила, что на эсминце проводили совместную тренировку бойцы сил специальных операций Великобритании, США и Украины. Они отрабатывали абордажные действия, сказали в министерстве, напомнив о предстоящих военных учениях Украины и стран НАТО. Манёвры под названием Sea Breeze начнутся на следующей неделе и продлятся до 10 июля.

Пентагон пока не комментирует ситуацию с британским эсминцем в Чёрном море.

Британия должна объяснить причины произошедшего и принести извинения, — сказал в эфире «Эха Москвы» заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. По его мнению, российские военные действовали правильно в этой ситуации.

Другой депутат, Юрий Швыдкин, заявил Интерфаксу, что подобные инциденты в Черном море будут пресекаться российскими военными, вплоть до стрельбы на поражение.

В свою очередь независимый военный эксперт Александр Гольц считает, что не стоит безоговорочно верить заявлениям Министерства обороны России по поводу происшествия в Черном море. Вместе с тем Гольц отметил, что подобные инциденты чреваты самыми печальными последствиями.

В учениях Sea Breeze в Черном море участвуют и американские эсминцы, каждый из которых может нести до 60 крылатых ракет «Томогавк».

Кстати, в Москве сейчас проходит Международная конференция по безопасности. Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам заявил об обеспокоенности действиями НАТО у границ России.

В конце июня в Черном море пройдут масштабные военные учения с участием сил НАТО. В них примут участие 5 тысяч военнослужащих из 32 стран, а также корабли и самолеты.


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