Двум участницам группы Pussy Riot назначили по 15 суток ареста

Мещанский и Пресненский суды столицы признали режиссера Анну Кузьминых и муниципального депутата Людмилу Штейн виновными в неповиновении требованиям полицейских. До этого их соратника, Александра Софеева Басманный суд арестовал на 15 сутко. Всего накануне были задержаны четыре члена группы. Ранее 15 суток ареста назначили еще одной участнице Pussy Riot Веронике Никульшиной.