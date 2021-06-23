Еще один российский регион пожаловался на нехватку вакцины от коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал президенту России Владимиру Путину, что республика столкнулась с дефицитом препарата в последнюю неделю. Кадыров заверил, что сама вакцинация протекает активно, уже треть жителей Чечни получили первый компонент вакцины. Ранее о нехватке некоторых препаратов говорили в руководстве Москвы, Санкт-Петербурга и Башкирии.
2021-06-23T17:31:44+03:00
2021-06-23T17:31:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 23 июня 2021
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