Еще один российский регион пожаловался на нехватку вакцины от коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал президенту России Владимиру Путину, что республика столкнулась с дефицитом препарата в последнюю неделю. Кадыров заверил, что сама вакцинация протекает активно, уже треть жителей Чечни получили первый компонент вакцины. Ранее о нехватке некоторых препаратов говорили в руководстве Москвы, Санкт-Петербурга и Башкирии.