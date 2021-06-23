Руководство Московской области не исключает введения доступа в общественный транспорт региона по специальному коду

Его будут выдавать только прошедшим полный курс вакцинации от инфекции или тем, кто за последние полгода перенес инфекцию, говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева. В министерстве здравоохранения отмечают, что коды для транспорта будут введены в случае ухудшения ситуации с распространением вируса. В регионе ужесточают ограничения. Со следующей недели пользоваться детскими и спортивными площадками, беседками и иными подобными объектами будет запрещено. Ограничивается работа предприятий общепита.

