Российский МИД вызывает к себе британского посла

В ведомстве назвали провокацией действия британского эсминца Defender в Черном море. Ранее в Минобороны был вызван британский военный атташе. По словам представителей российского военного ведомства, британский корабль нарушил границу у берегов Крыма. В результате российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь. В британском министерстве обороны обстрел своего корабля не подтверждают.
2021-06-23T17:30:44+03:00
2021-06-23T17:30:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 23 июня 2021
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