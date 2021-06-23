Российский МИД вызывает к себе британского посла

В ведомстве назвали провокацией действия британского эсминца Defender в Черном море. Ранее в Минобороны был вызван британский военный атташе. По словам представителей российского военного ведомства, британский корабль нарушил границу у берегов Крыма. В результате российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь. В британском министерстве обороны обстрел своего корабля не подтверждают.