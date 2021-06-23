Министерства обороны России и Великобритании спорят о том, что произошло сегодня у берегов Крыма

В Москве настаивают, что британский эсминец Defender нарушил российскую границу и сторожевой корабль открыл предупредительный огонь, а бомбардировщик осуществил предупредительное бомбометание. В Лондоне все это отрицают. Там говорят, что российские военные проводили учебные стрельбы, а эсминец мирно проходили территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.

Военный обозреватель Александр Гольц не исключил, что от российской стороны может поступать искаженная информация. В то же время, добавил Гольц, не стоит исключать, что эсминец мог действительно нарушить границу.

В российский Минобороны тем временем вызвали военного атташе Великобритании. В МИД намерены вызвать главу дипмиссии. В ведомстве обвиняют экипаж эсминца в грубом нарушении конвенции ООН по морскому праву.