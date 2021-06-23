Ужесточение ограничительных мер в Москве коснется также летних веранд и сезонных кафе

Со следующей недели допуск туда будет разрешен только обладателям специального кода. Его должны будут выдавать тем, кто полностью вакцинировался от коронавируса, перенес заболевание, или сделал тест не позднее чем за три дня до визита, сказали агентству ТАСС в мэрии. Накануне о таких мерах в отношении кафе и ресторанов объявило столичное руководство. Тем временем министерство культуры предложило ввести систему кодов для допуска посетителей в федеральные театры и кинотеатры в Москве. В ведомстве также отметили, что ограничивают допуск на мероприятия, туда будут пропускать не более полутысячи зрителей.