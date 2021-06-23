Правозащитная организация «Команда 29» опубликовала решение суда о признании организаций Навального экстремистскими

Правозащитная организация «Команда 29» опубликовала решение суда о признании организаций политика Алексея Навального экстремистскими.

Конкретными примерами запрещенной деятельности ФБК (признана российскими властями иностранным агентом) и Штабов суд признал только акции протеста в июле 2019 года и январский митинг в этом году. При этом, как отмечают юристы «Команды 29», в постановлении нет ни слова об изготовлении зажигательной смеси. Ранее президент Владимир Путин заявил, что эти организации публиковали инструкции по ее изготовлению. Основными же целями ФБК, по мнению судьи, были насильственное изменение конституционного строя, разжигание социальной розни, а также воспрепятствование законной деятельности госорганов.

Кроме того, судья Вячеслав Полыга постановил, что некоторые члены структур Навального использовали нацистскую символику. При этом, как пояснила адвокат «Команды 29» Валерия Ветошкина, в документах нет ни одного доказательства того, что эти люди имели отношение к организациям.

Что же касается пустых листов бумаги, которые прокуратура ранее приложила в качестве доказательств, в своем решении судья их проигнорировал.

Адвокат Валерия Ветошкина также выказала уверенность в том, что проекты «Умное голосование», «РосВыборы» и «Свободу Навальному!», которые также организовывал ФБК, в ближайшее время могут запретить, поскольку все они упоминаются в решении суда.



«Команда 29» заявила о намерении обжаловать решение о признании ФБК, Штабов Навального и Фонда защиты прав граждан экстремистскими организациями.