Совет Федерации одобрил закон о запрете публичного отрицания решающей роли СССР в победе над нацизмом

Он также запрещает публично приравнивать действия руководства и военачальников Советского Союза и нацистской Германии. Это коснется публичных выступлений, произведений, которые транслируются в эфире, СМИ и интернета. Поправки в закон были внесены по поручению президента.
2021-06-23T17:03:47+03:00
2021-06-23T17:03:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:03, 23 июня 2021
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