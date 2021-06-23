Подмосковье с завтрашнего дня ужесточает ограничения из-за коронавируса

В регионе будет запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, беседками и другими подобными объектами, говорится в постановлении губернатора. Зоны ресторанов и кафе в торговых центрах будут работать только на вынос или доставку. Запрещены мероприятия в помещениях численностью более 50 человек и на свежем воздухе с участием более 500 зрителей. В последние дни в регионе, как и в Москве отмечает резкий рост заболевших. За сутки сегодня было зарегистрировано свыше 2300 новых случаев.