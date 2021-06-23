Подмосковье с завтрашнего дня ужесточает ограничения из-за коронавируса

В регионе будет запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, беседками и другими подобными объектами, говорится в постановлении губернатора. Зоны ресторанов и кафе в торговых центрах будут работать только на вынос или доставку. Запрещены мероприятия в помещениях численностью более 50 человек и на свежем воздухе с участием более 500 зрителей. В последние дни в регионе, как и в Москве отмечает резкий рост заболевших. За сутки сегодня было зарегистрировано свыше 2300 новых случаев.
2021-06-23T16:50:03+03:00
2021-06-23T17:09:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:50, 23 июня 2021
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