Адвокаты группы «Команды 29» опубликовали решение Мосгорсуда о признании экстремистскими трех структур Навального

Адвокаты группы «Команды 29» опубликовали решение Мосгорсуда о признании экстремистскими трех структур Алексея Навального. В материалах дела содержатся документы фондов, данные сотрудников и административные дела, возбужденные против них, а также многочисленные снимки с сайтов, на которых, по мнению следствия, размещалась информация о деятельности структур оппозиционного политика. В решении суда говорится, что на ресурсах «Команды Навального» «неоднократно размещалась информация экстремистского характера», но конкретных примеров, как отмечают адвокаты, практически нет. Кроме этого, суд счел экстремистской деятельностью проведение нескольких протестных акций. Иск о признании структур Навального экстремистскими был подан прокурором Москвы в апреле. 9 июня Мосгорсуд удовлетворил этот иск.