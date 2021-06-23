Бурятия вводит жесткий карантин

Новые требования вступят в силу со следующей недели и продлятся до 11 июля. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе на две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением служб, которые отвечают за жизнеобеспечивание. Также останутся работать продуктовые магазины, и те торговые точки, где продают товары первой необходимости, аптеки, службы ЖКХ, общественный транспорт, СМИ. Детям до 14 лет можно будет выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Будет ограничен допуск в места массового отдыха.

