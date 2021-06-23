Смертность от коронавируса в России за последнюю неделю возросла на 21%, говорят в правительстве. Среднесуточная заболеваемость — более чем на треть. Почти половина случаев заражения коронавирусом, добавили в кабинете министров, приходится на Москву. Далее идут Московская область и Санкт-Петербург. Как подчеркнули в правительстве, причинами этого стали несоблюдение ограничительных мер россиянами и ослабление ограничений на местах. Первыми рост заболеваемости показали те регионы, где сняли ограничения на проведение массовых мероприятий и ночную работу кафе и ресторанов. Сейчас с коронавирусом в стране госпитализированы 130 тысяч человек. Проходят лечение дома 390 тысяч.
2021-06-23T16:33:34+03:00
2021-06-23T16:33:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 23 июня 2021
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