Смертность от коронавируса в России за последнюю неделю возросла на 21%, говорят в правительстве. Среднесуточная заболеваемость — более чем на треть. Почти половина случаев заражения коронавирусом, добавили в кабинете министров, приходится на Москву. Далее идут Московская область и Санкт-Петербург. Как подчеркнули в правительстве, причинами этого стали несоблюдение ограничительных мер россиянами и ослабление ограничений на местах. Первыми рост заболеваемости показали те регионы, где сняли ограничения на проведение массовых мероприятий и ночную работу кафе и ресторанов. Сейчас с коронавирусом в стране госпитализированы 130 тысяч человек. Проходят лечение дома 390 тысяч.