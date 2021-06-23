Таджикистан усиливает границу с Афганистаном

Пограничники находятся в режиме повышенной готовности, говорят местные власти. Новые меры потребовались в связи с нестабильной ситуацией в соседней республике. Ранее в таджикских спецслужбах сообщили, что афганские талибы напали на заставу в афганской провинции Кундуз. В результате более ста военнослужащих правительственных войск Афганистана отступили на территорию Таджикистана.

