Министерство обороны России обвиняет экипаж британского эсминца ВМС в Черном море в грубом нарушении конвенции ООН

В ведомстве говорят об опасных действиях военного корабля у побережья Крыма. В Москве настаивают, что экипаж эсминца Defender был предупрежден о возможном применении оружия. Министерство обороны призывает Лондон провести тщательное расследование. Ранее в ведомстве рассказали, что российский сторожевой корабль открыл предупредительный огонь по британскому эсминцу, который нарушил границу, а российский бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание.

В свою очередь в министерстве обороны Соединенного королевства настаивают, что никакой стрельбы в сторону их корабля не было. Там предположили, что Россия вела учебные стрельбы. Также в ведомстве отвергают обвинения в нарушении границы. По словам министра, в соответствии с международным правом, корабль мирно проходил через территориальные воды Украины. Великобритания не признает присоединение Крыма к России.