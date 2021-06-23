Гольц: Инцидент с британским эсминцем демонстрирует недовольство России из-за усиления присутствия НАТО в Черном море

Инцидент с британским эсминцем демонстрирует готовность России к обострению отношений с НАТО из-за усиления присутствия альянса в Черном море. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный эксперт Александр Гольц.

«Мало того, что российскими военными были сделаны предупредительные выстрелы – по курсу корабля Cу-24 бросил 4 бомбы. Я не припомню столь жестких действий в ответ на чье-либо нарушение границы. Поэтому вывод только один: Россия настойчиво ведет дело к обострению. России, конечно, не нравится усиление военного присутствия НАТО в Черном море, которое стало следствием присоединения Крыма и секретной войны в Донбассе; и Россия демонстрирует готовность действовать максимально авантюристически», — сказал эксперт.

При этом А.Гольц считает, что безоговорочно верить заявлениям Минобороны России по поводу эсминца не стоит. «Мы не знаем, имело ли место нарушение границ. Зная легкость Минобороны России в обращении с фактами, хотелось бы до тех пор, пока британцы не выскажут свою версию… Так или иначе, это легко проверяется данными спутниковой разведки. До этого я бы не говорил о том, что британский эсминец нарушил границу», — пояснил эксперт.

Вместе с тем А.Гольц отметил, что «подобные инциденты чреваты самыми печальными последствиями». «Не будем забывать, что в маневрах Sea Breeze, которые так раздражают Россию, участвуют и американские эсминцы, каждый из которых может нести до 60 крылатых ракет-томагавков», – заключил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца «Дефендер», который вошел в территориальные воды РФ в Черном море в районе мыса Фиолент.

В свою очередь, в Минобороны Великобритании заявили, что «предупредительных выстрелов по HMS Defender не производилось, и корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом».