Таджикистан усилил охрану границы с Афганистаном, где в последние дни резко обострилась обстановка

Пограничники приведены в повышенную готовность. Под усиленную охрану взяли участок в Горно-Бадахшанской автономной области на границе с Афганистаном. Глава региона объявил о готовности принять вынужденных беженцев если ситуация на границе ухудшится. В ряде областей Афганистана боестолкновения между правительственными силами и талибами – напомним, движение в России признано террористическим и запрещено – продолжаются около двух недель. В последние дни ситуация резко обострилась. Боевики захватили ключевой район страны близ таджикской границы. Он является главным маршрутом грузоперевозок из Центральной Азии. Талибы ранили четырёх афганских военных, один погиб, сообщает агентство РИА. Пограничникам пришлось отступить через погранзаставы в Таджикистан. Случаи нападения со стороны Талибана резко участились после решения США вывести войска из Афганистана. Вывод начался в мае, с этого времени как сообщили в ООН талибы взяли под контроль более 50ти афганских районов. Вывод войск США продлится до 11 сентября.



В Кремле обеспокоены возникновением нового очага напряженности на границе Афганистана и Таджикистана, заявил Дмитрий Песков. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу считает, что в Афганистане может возобновиться гражданская война после того, как оттуда выйдут силы НАТО.