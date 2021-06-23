Великобритания отрицает, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, проходившего вблизи Крыма. В Министерстве обороны России утверждают, что пресекли факт нарушения границы.

В министерстве обороны Великобритании заявили, что бомбометание не проводилось на пути следования эсминца Defender военно-морских сил Великобритании в Черном море вблизи Крыма и предупредительный огонь со стороны российских военных не велся. В британском Минобороны отметили, что корабль Королевского военно-морского флота мирно проходил через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. В свою очередь в российском министерстве обороны расценили инцидент как нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы России. Из-за этого в Москве в Минобороны вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании. Ранее российское военное ведомство сообщило, что военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender после того, как корабль вошел в территориальные воды России в Черном море.

По версии британской стороны, Россия вела учебные стрельбы в акватории Черного моря, о чем предупредила заранее. Эсминец Defender направлялся из Одессы в Грузию.

