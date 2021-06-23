Первый зампред комитета ГД по обороне: Великобритания должна извиниться перед Россией и наказать командование эсминца

Великобритания должна извиниться перед Россией и наказать командование эсминца «Дефендер», нарушившего границу в Черном море. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред комитета Госдумы по обороне от ЛДПР Александр Шерин.

Он напомнил, что российские военные сделали несколько предупредительных выстрелов осколочно-фугасными снарядами Су-24М. «Это нормальные действия после того, как эсминцу дали понять, что он зашел в территориальные воды России, и после того, как он не выполнил команду развернуться и покинуть эти воды. Соответствующие действия предпринимаются по инструкции, дабы обозначить нарушителю госграницы серьезность последствий в случае, если он не прекратит дальнейшее движение вглубь нашей страны», — отметил А.Шерин.

По словам депутата, благодаря этим действия Минобороны России, «командование эсминца пришло в себя и сделало правильные выводы». «Они развернули судно и покинули территориальные воды России. Дальше они должны будут принести незамедлительные объяснения и извинения, а также озвучить меры дисциплинарного воздействия по отношению к командованию данного эсминца», — заключил А.Шерин.