РКН потребовал от Google прекратить обработку персональных данных россиян в сервисе «Умное голосование»

Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить обработку персональных данных россиян в сервисе «Умное голосование», созданном командой Алексея Навального.

В Роскомнадзоре считают, что сервис собирает развернутые данные, включая сведения о месте жительства и электронных адресах, при этом отсутствует информация о месте обработки этой информации — это нарушает российское законодательство.