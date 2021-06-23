Вице-премьер Татьяна Голикова попросила россиян максимально соблюдать ограничения в связи с коронавирусом, а также пройти вакцинацию. По словам Голиковой, первый компонент вакцины получили более 20 миллионов россиян. Полностью привиты свыше 16 миллионов.
2021-06-23T15:33:53+03:00
2021-06-23T15:33:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 23 июня 2021
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