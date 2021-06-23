В Останкино прошла церемония прощания с генеральным директором Общественного телевидения России Анатолием Лысенко. Он скончался 20 июня в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст называет Лысенко отцом современного телевидения. Анатолий Лысенко будет похоронен на Троекуровском кладбище.