В Останкино прошла церемония прощания с генеральным директором Общественного телевидения России Анатолием Лысенко. Он скончался 20 июня в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст называет Лысенко отцом современного телевидения. Анатолий Лысенко будет похоронен на Троекуровском кладбище.
2021-06-23T15:06:13+03:00
2021-06-23T15:06:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:06, 23 июня 2021