На выборы депутатов Госдумы VIII созыва из бюджетных средств выделили более 21 миллиарда рублей

Больше всего денег получат Москва и Петербург.

Центризбирком впервые получил такую сумму на проведение избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы. Большую часть средств на все траты направят нижестоящим избирательным комиссиям. Самые существенные дотации получат Москва и Санкт-Петербург – 802 и 408 миллионов рублей соответственно. Государственным органам, в ведении которых находятся вопросы регистрации и учета избирателей, ЦИК распределит почти 163 миллиона рублей. На изготовление печатной продукции потратят 198 миллионов, а на доставку избирательных документов – 279. Значительная сумма будет выделена из резервного фонда правительства – почти 5 миллиардов, ее направят на мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности.

Выборы в Госдуму пройдут в течение трех дней — 17,18 и 19 сентября.