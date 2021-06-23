Z Архив новостей новости
5 3 6 162
15:05, 23 июня 2021

На выборы депутатов Госдумы VIII созыва из бюджетных средств выделили более 21 миллиарда рублей

Больше всего денег получат Москва и Петербург.

Центризбирком впервые получил такую сумму на проведение избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы. Большую часть средств на все траты направят нижестоящим избирательным комиссиям. Самые существенные дотации получат Москва и Санкт-Петербург – 802 и 408 миллионов рублей соответственно. Государственным органам, в ведении которых находятся вопросы регистрации и учета избирателей, ЦИК распределит почти 163 миллиона рублей. На изготовление печатной продукции потратят 198 миллионов, а на доставку избирательных документов – 279. Значительная сумма будет выделена из резервного фонда правительства – почти 5 миллиардов, ее направят на мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности.

Выборы в Госдуму пройдут в течение трех дней — 17,18 и 19 сентября.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Путин и Байден в Женеве Переговоры в расширенном составе с участием президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве завершились и состояли из одной сессии, а не из двух, как ожидалось ранее…

5 118 6 38882 16.06
Блоги

Владимир Путин: «Быть открытыми, несмотря на прошлое» Кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого – правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя…

5 253 6 22018 22.06
Новости

Россия призывает США и страны НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море Они стартуют уже на следующей неделе…

5 50 6 5827
Голосование
Нужна ли принудительная вакцинация?
5 113 6 15598 20.06
Блоги

Владимир Мединский помощник президента РФ

Единственный способ избежать тысяч новых смертей – в тотальной вакцинации Никакие не 60% должны прививаться, а все до одного, у кого нет прямых и жестких медицинских противопоказаний. Только так можно остановить дальнейшее расползание болезни по России…

5 123 6 21115 18.06
Блоги

Геннадий Гудков политик

За 80 лет честная история участия СССР во Второй мировой так и не написана Но я верю: пройдет не так много времени, и у России появится честная и правдивая история. В которой будет дана точная, объективная и беспристрастная оценка самого трагического события в истории человечества…

5 63 6 11187 22.06
Новости

Кремль считает неминуемой ситуацию, при которой граждане без антител к коронавирусу будут ограничены в правах Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…

5 33 6 12913
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

О гламуризации истории Отсутствие в «шаговой доступности» продуктового магазина «Перекресток» сравнивать с Голодомором, несправедливый штраф за превышение скорости — с Большим террором 30-х годов…

5 56 6 11446 09:47
Интервью Интервью

Павел Артымович Марек Цишевски Марк Солонин гости: Павел Артымович, Марек Цишевски, Марк Солонин

Дебаты. Гибель самолета Президента Польши. Кто виноват? М.Солонин: Если бы этот самолет не потряс взрыв, он бы замечательно отошел от земли…
П.Артымович: Вы ничего не знаете о смоленской катастрофе. И кроме этого, вы не понимаете ни черта из физики…

5 315 6 75318 17.06
#слушать 01:46:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

Российский сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу по британскому эсминцу Дефендер в Черном море Как утверждают в Министерстве обороны, корабль нарушил границу России и не реагировал на предупреждения…

5 42 6 10211
Блоги

+ В Петербурге в одной из больниц пациентов с коронавирусом разместили на полу из-за нехватки мест В Петербурге в одной из больниц пациентов с коронавирусом разместили на полу из-за нехватки мест Некоторые пациенты лежат на кроватях и на матрасах в коридоре…

5 90 6 21835 21.06
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Американские идеологи изобличили сами себя Вся возня вокруг мнимого отравления нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности…

5 127 6 31191 20.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Никто. Никому. Не равен. Никогда» Равенство прав — да, но где в природе вы видели просто РАВЕНСТВО? Даже щенки из одного помета не бывают равными друг другу, а уж люди…

5 364 6 89985 18.06
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Человек, который не делает прививку, добровольно предоставляет свое тело вирусу…

5 38 6 9594 17.06
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Завтра была война. Какой была бы Европа, если бы вермахт не напал на СССР Завтра была война. Какой была бы Европа, если бы вермахт не напал на СССР Если бы Гитлер не напал на Советский Союз, нацистская Германия, возможно, существовала бы достаточно долго — как минимум до смерти фюрера…

5 33 6 8151 22.06
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Коротко по итогам саммита в Женеве Судьбы мира, простите за пафос, решались скорее в Женеве, чем в Брюсселе, в кругу «согласных»...

5 25 6 10797 16.06

Популярное за неделю

Новости

Ученые назвали людей с самым высоким уровнем антител к коронавирусу Это те, кто сначала переболел им, а затем еще и вакцинировался…

5 6 6 31428
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Это разговор соседей по коммуналке, которые встретились на кухне, глубоко ненавидя друг друга, и договорились, что в чайники друг другу в ближайшее время не писаем, а уж у кого какие стоны раздаются из-под двери, нас не волнует…

5 31 6 95509 16.06
#слушать 53:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Нужна ли принудительная вакцинация?
5 113 6 15836 20.06
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Вот вам и киндер-сюрприз Он тот, кого реально можно предполагать преемником Путина. Я полагаю, что мысли о Кириенко как о преемнике не только у меня в голове. Но и у Ковальчука, и у самого Путина…

5 279 6 232500 19.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Бал вампиров ЕР, выборы, штыковая вакцинация и вертикальный взлёт бога Бал вампиров ЕР, выборы, штыковая вакцинация и вертикальный взлёт бога Будущее стало документально предсказуемым благодаря съезду «Единой России». Мы понимаем условность этого названия…

5 48 6 112246 21.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9160057
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4944999

Сегодня в эфире