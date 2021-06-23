ВОЗ выявила нарушения на производстве вакцины Спутник на заводе «Фармстандарт» в Уфе

Всемирная организация здравоохранения выявила нарушения на производстве вакцины Спутник на заводе «Фармстандарт» в Уфе. Всего проверено 4 из 7 предприятий. Как сообщает «Коммерсантъ», ВОЗ в частности обеспокоена соблюдением стерильности и целостности данных о вакцинах и их партиях.

В Кремле утверждают, что выявленные нарушения уже устранены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Министерстве промышленности и торговли заявили, что специалисты ВОЗ смогут повторно провести проверку. Результаты инспекции не ставят под сомнение качество вакцины «Спутник».