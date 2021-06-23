Первый российский регион объявил жесткий карантин из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как сообщает РИА «Новости», в Бурятии введен режим нерабочих дней с 27 июня по 11 июля. Приостановлена деятельность всех предприятий кроме жизнеобеспечивающих, а также продуктовых магазинов, аптек и транспорта
2021-06-23T15:03:37+03:00
2021-06-23T15:03:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:03, 23 июня 2021
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