Российский сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу в сторону британского эсминца в Черном море

Российский сторожевой корабль и военный самолет открыли предупредительную стрельбу в сторону британского эсминца в Черном море. После этого в Министерство обороны вызвали британского военного атташе.

Российские корабли были вынуждены открыть предупредительную стрельбу по курсу британского эсминца «Дефендер» в северо-западной части Черного моря. По данным Министерства обороны России, нарушитель пересек государственную границу страны на три километра в районе мыса Фиолент. Российские военные предупредили «Дефендер» о том, что он обязан покинуть эту территорию, если же он этого не сделает, по нему откроют огонь, однако судно не отреагировало. После этого российский пограничный корабль несколько раз выстрелил, а спустя еще 10 минут военный самолет Су-24М сбросил четыре бомбы недалеко от нарушителя. Только после этого «Дефендер» покинул территорию России. Из-за случившегося Москва уже вызвала к себе британского военного атташе. Ранее начальник Генерального штаба вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что это не первый такой случай. По его словам, корабли НАТО специально провоцируют подобные инциденты.

Британское министерство обороны случившееся пока не прокомментировало. Министерство обороны Украины сообщило, что на «Дефендере» проводили совместную тренировку бойцы сил специальных операций Украины, Великобритании и США. С 28 июня по 10 июля в Черном море должны пройти совместные учения военных Украины и НАТО.