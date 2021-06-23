Запрет Россельхознадзора на импорт кормов создает риски для здоровья домашних животных и грозит банкротством

Запрет Россельхознадзора на импорт кормов для домашних животных из США, Германии, Испании и других стран создает риски для здоровья кошек и собак, а также грозит банкротством зоомагазинам и ветклиникам. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.

«За последние два года Россельхознадзор запретил ввоз кормов из ряда стран. Список пополняется практически ежедневно: это Нидерланды, США, Великобритания, Канада, Испания, Чехия, Эстония, Латвия, Литва. Россельхознадзор объясняет это тем, что ветеринарные службы некоторых из этих стран не предоставляют мониторинг на производствах кормов и кормовых добавок, который включает в себя безопасность, отсутствие ГМО. Вторая причина — это проведение инспекции Россельхознадзора предприятий этих стран и опять же недостаточная информация о безопасности продукции», — рассказала Колчанова. По ее словам, Россия уже лишилась огромного количества специфических кормов и кормовых добавок. «Это лекарственные, диетические корма — например, которые способствуют лечению мочекаменной болезни или ожирения. Это ударило не только по бизнесу, так как корма составляют 90% в общем объеме продаж зоомагазинов, но и по самим животным и их владельцам», — отметила Колчанова.

Она добавила, что Союз предприятий зообизнеса неоднократно обращался и в администрацию президента, и к премьер-министру Михаилу Мишустину, и к бизнес-омбудсмену Борису Титову «по поводу несправедливой ситуации на рынке кормов, но получал одни и те ответы». «В них говорилось о том, что неоднократно Россельхознадзор обращался к ветеринарным службам этих стран, и они не предоставляют информацию, поэтому такая страна полностью закрывается на импорт кормов», — заключила Колчанова.

Россельхознадзор с 24 июня ограничивает поставки в РФ кормов и кормовых добавок из Латвии. Летом 2020 года был ограничен импорт всех кормов и кормовых добавок из Нидерландов, в марте 2021-го — из США, в апреле — из Испании, в мае — из Германии и Литвы.