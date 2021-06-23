Ростуризм оценивает в 7 млрд рубл. обязательства туроператоров перед клиентами из-за туров, которые перенесли

Ростуризм оценивает в 7 миллиардов рублей обязательства туроператоров перед клиентами из-за туров, которые пришлось перенести на фоне пандемии. Власти рекомендуют в первую очередь реализовывать путевки в Турцию тем, кто приобрел их до 31 марта 2020 года.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией. Это привело к массовым отказам россиян от поездок на российские курорты.