Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов предложил делать скидку на парковку в Москве для привившихся от коронавируса. Об этом он сообщил во время прямого эфира на YouTube-канале радиостанции. С точки зрения Венедиктова, идея выдавать за прививку материальную компенсацию «ничем не хуже других». «Я бы, например, за прививку сделал бы скидку на парковку. Скажем, на год или полгода. Это было бы правильно, с моей точки зрения», — сказал он. Если же речь идет о привившихся людях, у которых нет автомобиля, Венедиктов считает, что они могли бы подарить эту скидку, например, как ваучер.

Главред «Эха Москвы» также планирует обсудить с московскими властями проведение электронного голосования по вопросу обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий граждан. «Я не считаю, что кого-то нужно принуждать. Я думаю продавить в мэрии в начале-середине июля провести электронное голосование среди всех москвичей: считаете ли вы правильной принудительную вакцинацию для людей определенных профессий? Можно их перечислить. И «да»/"нет», с точки зрения эффективности остановки вируса. Если мы на моей комиссии в Общественной палате Москвы убедим Сергея Собянина в том, что хорошо бы людей спросить про это (именно про определенные профессии), тогда, мне кажется, это правильно", — заключил Венедиктов.