Температурные рекорды вновь отмечаются в Санкт-Петербурге и в Москве. В столице сейчас плюс 33 градуса. Такие же показатели и в Санкт-Петербурге. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предостерегает всех от нахождения на солнце.

По прогнозам, в Москве кратковременные дожди возможны лишь с субботы, а в Санкт-Петербурге завтра ожидается атмосферный фронт, который может принести ливни, грозы и град. .