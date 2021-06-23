Гонконгский медиахолдинг объявил о закрытии издаваемой им либеральной оппозиционной газеты, сообщают западные информагентства.

В пресс-релизе холдинга Next Digital сообщается, что 26 июня выйдет последний номер печатной и электронной версий популярной двуязычной газеты Эппл Дейли. Компания поблагодарила читателей за верность изданию в течение всех 26 лет его существования, сообщив, что после закрытия банковского счета — без какого-либо предварительного суда и следствия — оно не только не может обеспечивать зарплату своим сотрудникам, но даже оплачивать счета за электричество. Би-би-си напоминает, что издатель газеты, медиамагнат Джимми Лай с августа прошлого года находится в тюрьме по обвинению, цитата, “ в сговоре с внешними силами с целью создания угрозы национальной безопасности”. На прошлой неделе, когда в здание медиахолдинга ворвались пять сотен полицейских, были также арестованы директор и главный редактор Эппл Дейли. Как сообщил агентству Рейтер базирующийся в США советник владельца компании Марк Саймон, незадолго до ареста счетов некоторым из работающих в холдинге шестисот журналистов стали поступать анонимные телефонные звонки с угрозами, что заставило их беспокоиться о собственной безопасности.

Аресты, преследования и обвинения в сотрудничестве с иностранными государствами критиков китайских властей в специальном административном районе КНР стали возможны после принятия Пекином весной прошлого года Закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Материал подготовил Ринат Валиулин