В ГРУ утверждают, что США хотят установить контроль над Азиатско-Тихоокеанским регионом и создать там аналог НАТО для противодействия России и Китаю. Об этом заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков.

Пентагон пытается создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе коалицию для противостояния, цитата, «высокоразвитым в технологическом отношении противникам» – действия Вашингтона приобретают выраженный антироссийский и антикитайский характер, убеждены в ГРУ. Игорю Костюков подчеркнул, что США нужен контроль над регионом, где производится 60 процентов мирового ВВП и сосредоточено до 45 процентов мировой торговли. Соединенные Штаты уже создали там крупнейшую группировку своих войск, более 200 военных объектов, через 3 года планируют развернуть свой новый флот, а еще позже — бригады с гиперзвуковыми ракетами. Кроме того, в регионе проводится до 85 учений ежегодно. И как утверждает Костюков, в ходе майских маневров на Аляске отрабатывалось нанесение массированных ударов по территории России. В ГРУ считают, что конфронтационная политика Вашинтона в отношении России и Китая, и неготовность отказаться от санкций, приведут к «к росту кризисного потенциала» в регионе.

Это первое подобное выступление Костюкова с момента назначения на должность в 2018 году.