Роскомнадзор просит Google прекратить техническую поддержку сайта «Умное голосование» политика Алексея Навального

Роскомнадзор обратился в Google с просьбой прекратить техническую поддержку сайта Умное голосование политика Алексея Навального. Такое решение принято по жалобе юриста из Екатеринбурга Андрея Еланцева. В ведомстве полагают, что ресурс нарушает правила обработки персональных данных – пишет газета «Коммерсантъ». Эксперты отмечают, что времени до выборов еще достаточно, поэтому власть может пробовать разные варианты.