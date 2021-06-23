Роскомнадзор просит Google прекратить техническую поддержку сайта «Умное голосование» политика Алексея Навального

Роскомнадзор обратился в Google с просьбой прекратить техническую поддержку сайта Умное голосование политика Алексея Навального. Такое решение принято по жалобе юриста из Екатеринбурга Андрея Еланцева. В ведомстве полагают, что ресурс нарушает правила обработки персональных данных – пишет газета «Коммерсантъ». Эксперты отмечают, что времени до выборов еще достаточно, поэтому власть может пробовать разные варианты.
2021-06-23T14:09:28+03:00
2021-06-23T14:09:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:09, 23 июня 2021
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