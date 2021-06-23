Минобороны: Российские корабли открыли предупредительную стрельбу по курсу британского эсминца

Пограничные сторожевые корабли были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, чтобы прекратить нарушение госграницы России эсминцем Великобритании у берегов Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу», — говорится в сообщении. По информации ведомства, эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы РФ. «На предупреждение не отреагировал», — уточнили в Минобороны.