Власти России обещают, что дефицита вакцины от коронавируса в стране не будет

Российские регионы начали жаловаться на нехватку вакцины от коронавируса. Спрос на препарат в Башкирии вырос в несколько раз после ужесточения противоэпидемических ограничений. Всего в республике в настоящее время функционирует более 180 пунктов иммунизации от коронавируса, рассказали «Эху» в региональном Минздраве. Из-за многократно возросшего спроса на некоторых из них периодически наблюдается дефицит, в частности жители башкирского Благовещенска обратились к депутату горсовета Сергею Жукову с жалобой на невозможность попасть на прием в управляющие компании и получить там необходимые документы. Для посещения общественных мест в соответствии с новым указом главы Башкирии Радия Хабирова необходимо наличие сертификата вакцинированного или справки о наличии антител либо противопоказаний к иммунизации. «Как сказал Радий Фаритович [Хабиров], не сходят люди в кино 1-2 дня — ничего страшного. Согласен, в кино можно не сходить 1-2 дня, но у нас проблема немного другая», — заявил он. Дефицит действительно наблюдается, рассказала «Эху» пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Софья Алешина. Ежедневно в Башкирии, по данным Минздрава, иммунизацию проходят 15-20 тыс. человек. «У нас привито из поставленных вакцин 94%. Где-то действительно в ближайшее время может возникать нехватка вакцины. Сегодня утром в республику поступило еще 18900 доз вакцины марки «Спутник V», которая будет распределена по медицинским организациям. До конца недели мы также ожидаем поставку в количестве 50 тыс. доз, которая будет в оперативном режиме в течение суток распределена», — объяснила она. Жителям тех муниципалитетов, где возникает дефицит вакцины, предлагается записаться в лист ожидания, добавила Алешина. Те, кто не имеет возможность получить прививку срочно, может сдать ПЦР-тест, результат которого действителен на протяжении 3-х суток. Документ о его прохождении можно использовать для посещения общественных мест, заявили в Минздраве. Но, отметим, в таком случае стоимость теста оплачивается из личных средств пациента.

Первую дозу вакцину от COVID-19 получили уже 462 тыс. жителей. Это около 11,5% от населения республики.

Накануне о проблемах с поставками вакцины Центра имени Чумакова заявили власти Москвы. Из-за этого вакцинация препаратом «КовиВак» пока приостановлена.

Премьер Михаил Мишустин пообещал, что в российские регионы в ближайшее время поступит не менее 4 миллионов доз вакцины «Спутник-лайт». В Кремле обещают, что проблем с наличием препаратов не будет, — это дал понять пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.