Команда Навального опубликовала материалы дела, по которому суд признал ФБК и штабы экстремистскими организациями

Команда Алексея Навального опубликовала материалы дела, по которому Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального экстремистскими организациями. Судебный процесс был засекречен из-за того, что в материалах дела содержались сведения, содержащие гостайну.

По словам соратников Навального, в деле более 400 страниц предостережений, которые разносят перед митингами, около 400 страниц с делами на людей, которые никак не связаны с ФБК и штабами, 22 страницы вообще пустые, еще 24 нечитаемые.

По словам Ивана Жданова, единственным экстремистским материалом в деле является ролик с обещаниями «Единой России». Других доказательств и аргументов нет.