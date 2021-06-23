Родственники жертв крушения Ту-154 под Сочи в 2016 году пожаловались в ЕСПЧ

Родственники жертв крушения Ту-154 под Сочи в 2016 году пожаловались в Европейский суд по правам человека. По словам адвоката Игоря Трунова, заявители считают нарушенным свое право на справедливое разбирательство в связи с закрытием уголовного дела по факту авиакатастрофы. Как сказал Трунов «Интерфаксу», причины гибели людей не установлены и никто из ответственных лиц не привлечен к ответственности.

Уголовное дело прекращено в декабре 2019 года за отсутствием состава преступления. Ту-154 Министерства обороны разбился 25 декабря 2016 года после вылета из аэропорта Адлера. Погибли все 92 человека, находившиеся на борту. В том числе участники ансамбля имени Александрова и основательница фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка. Кассационный суд признал законным отказ выплатить компенсации родственникам жертв.