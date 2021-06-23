В Кремле утверждают, что производитель вакцины «Спутник» устранил все нарушения, выявленные со стороны ВОЗ

В Кремле утверждают, что производитель вакцины «Спутник» устранил все нарушения, выявленные со стороны Всемирной организации здравоохранения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что контроль за производством вакцин очень жесткий. Дефицита вакцины от коронавируса в России не будет.

Пресс-служба Министерства промышленности и торговли сообщила сегодня о том, что экспертная группа ВОЗ высказала ряд замечаний по производству вакцины «Спутник» на заводе «Фармстандарт» в Уфе. Были проинспектированы четыре площадки из 7 и замечания касались работы одной из них. В министерстве подчеркивают, что специалисты ВОЗ смогут провести проверку повторно и результаты инспекции не ставят под сомнение качество вакцины «Спутник».