Песков заявил, что дефицита вакцины от коронавируса в РФ не будет

Вакцин от коронавируса в РФ производится достаточно, возможную нехватку препаратов в регионах восполнят в ближайшие дни. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Я думаю, что за ближайшие дни это будет компенсировано. И в необходимом количестве вакцина будет находится в гражданском обороте, как это было и все предыдущие месяцы», — сказал представитель Кремля, комментируя данные о якобы нехватке препаратов в регионах. Как считает Песков, в этой сфере «никаких проблем нет, потому что производство налажено». «Оно осуществляется в достаточном количестве для внутреннего потребления», — подчеркнул он.