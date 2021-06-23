Песков заявил, что дефицита вакцины от коронавируса в РФ не будет

Вакцин от коронавируса в РФ производится достаточно, возможную нехватку препаратов в регионах восполнят в ближайшие дни. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Я думаю, что за ближайшие дни это будет компенсировано. И в необходимом количестве вакцина будет находится в гражданском обороте, как это было и все предыдущие месяцы», — сказал представитель Кремля, комментируя данные о якобы нехватке препаратов в регионах. Как считает Песков, в этой сфере «никаких проблем нет, потому что производство налажено». «Оно осуществляется в достаточном количестве для внутреннего потребления», — подчеркнул он.
2021-06-23T13:06:17+03:00
2021-06-23T13:07:23+03:00
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13:06, 23 июня 2021
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