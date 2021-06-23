В Дании вновь ужесточают миграционную политику. Власти утвердили закон об ограничении числа приезжих, поселяющихся в одном жилом районе.

В каждом датском районе должно быть не более 30% людей с иммигрантским прошлым. Таких показателей планируется достичь в течение 10 лет. Это один из главных пунктов нового политического соглашения, достигнутого парламентом страны. В министерстве жилищного строительства пояснили, что власти хотят видеть больше смешанных районов, где живут люди как датского, так и другого этнического происхождения. Соглашение позволит властям распределять мигрантов по жилым районам, что в частности облегчит при необходимости процедуру сноса домов. Ранее в МВД страны поясняли, что слишком высокая концентрация приезжих в одном районе повышает риски возникновения так называемых «параллельных сообществ». в Дании уже давно действует жесткое миграционное законодательство, власти ежегодно составляют списки районов – гетто. Так официально обозначают районы, жители которых, по мнению властей, недостаточно интегрированы в датское общество. Для них действуют другие правила. Например, все дети старше одного года обязаны посещать государственный детский сад. Новые ограничения беспокоят правозащитников, они считают, что эти меры только усугубят дискриминацию.

Ранее датские власти одобрили закон о создании центров приема беженцев за пределами страны – в них мигранты будут ждать все время, пока рассматривается вопрос о предоставлении им убежища.