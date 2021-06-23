На строительство резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом потратят еще 35 миллионов рублей. Общая стоимость проекта приближается уже к трем миллиардам.

Трапезная палата – это резиденция патриарха, Желтая палата – резиденция для сопровождающих его лиц. Будет еще Белокаменная палата – гостиница для высокопоставленных гостей. И отдельная Розовая палата – гостевой дом. Это следует из существующего проекта, пишет «Деловой Петербург». Впрочем, издание добавляет, что документации еще не хватает. Управделами президента объявило еще один конкурс на 35 миллионов на доработку всех необходимых бумаг. Резиденция патриарха будет находиться на территории бывшего подворья служащих Феодоровского государева собора. Стоимость реконструкции и приспособления территории – около 3 млрд рублей. При этом, как ранее писало издание The Bell, в покоях патриарха разместят церковь, бильярдную, библиотеку и лифт. Также предусмотрено подключение к современной системе «умный дом».

По данным «Делового Петербурга», работы должны закончить уже в этом году.